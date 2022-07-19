В Красноярске осенью на острове Отдыха откроется инклюзивный парк

Первый инклюзивный парк появится в Красноярске уже этой осенью. Создание нового общественного пространства на острове Отдыха стартует в июле и должно завершиться в октябре текущего года. Благоустроенная территория появится вдоль аллеи между Дворцом спорта имени Ивана Ярыгина и Государственной инспекцией по маломерным судам. Проект парка был разработан красноярской компанией «Арт-строй». Заказчиком является МАУ «Центр спортивных клубов». Комплекс работ по созданию парка проведет компания «Стройсервис-2000», выигравшая конкурс среди подрядчиков.

Строительство инклюзивного парка стало возможным благодаря активной позиции мэра Красноярска Сергея Еремина. Отметим, что парк станет вторым проектом в этом году, который предназначен для людей с ОВЗ. Ранее в Свердловском районе появился сквер «Светлый». Это уникальный проект, который предназначен для слабовидящих, находится на переулке Водометный.

По словам руководителя главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерия Черноусова, строительство инклюзивного парка стало возможным благодаря активной поддержке Главы города С.В. Еремина. Обустройство универсальной городской среды – одна из приоритетных задач для Красноярска.

«Остров Отдыха как место было выбрано неслучайно, -- чтобы ребятишки и их родители могли приехать сюда как с правого, так и с левого берега. Инклюзивный парк –уже второй проект для людей с ограниченными возможностями в 2022 году. Ранее в Свердловском районе обустроили сквер «Светлый» для людей с нарушениями зрения», - отметил он.

Доцент кафедры селекции и озеленения института лесных технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнева Татьяна Аксянова заявила, что при создании ландшафтного объекта в городе необходимо учитывать существующие насаждения.

«Нами была проведена инвентаризация зеленых насаждений, дана оценка их состояния. Главной задачей является сохранение всех существующих насаждений, однако, когда мы видим старовозрастные или аварийные деревья, то их необходимо удалять. На данной территории очень много находится бальзамических тополей, относящихся к крайне ветроломкой породе. Так как на территории будущего инклюзивного парка будут дети, то безопасность должна быть максимальной», - сказала Татьяна Аксянова.

Сейчас в парке ведутся работы по сносу аварийных деревьев. Городские власти поясняют, что стараются сохранить каждое растение, но все же безопасность посетителей парка – это главное. В то же время около 500 насаждений разных культур, в том числе березы, сирень, розы, груши и рябина будут высажены здесь до 1 нобяря.

Руководитель подрядной организации Олег Федоришин рассказал, что площадь будущего общественного пространства составит 3,5 тысячи кв. м.

Строителям предстоит подготовить основание парка и уложить резиновое покрытие.

«Также в парке будет установлено около 100 малых архитектурных форм, аналогов которым практически нет. Фонд «Обнаженные сердца» передал Красноярску уличные тренажеры, горки и качели», - рассказал директор ООО «Стройсервис-2000».

Согласно проекту, в парке также появятся игровые и спортивные площадки для детей разных возрастов, песочница, площадка для воркаута и зеленый сад.

При проектировании парка были продуманы зоны, которые будут отличаться между собой по степени освещенности.

«В любом ландшафте необходима смена освещенных и затененных участков, чтобы у людей была возможность отдохнуть в тени и погреться на солнце. Кроме того, для детей очень важен режим аэрации. На некоторых участках крайне загущенные насаждения. Пришлось их проредить в связи с тем, что застой воздуха не предусмотрен для детей санитарными нормами», - пояснила доцент СибГУ им. М.Ф. Решетнева Татьяна Аксянова.

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