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Красноярец Данила Поворов выиграл золото Всероссийского турнира по боксу

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Красноярск
13:30 19 Июля 2022
победа, медали, красноярск, бокс, спорт
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Житель Красноярского края Данила Поворов выступил на всероссийском турнире по боксу класса «А», который проходил в Сочи. Состязания среди юниоров собрали более 100 боксеров из 20 российских регионов. Отметим, что победители соревнований получили право на присвоение «Мастера спорта России».

Красноярец Данила Поворов, выступающий в весе 75 килограмм, стал сильнейшим в своей весовой категории. Красноярский спортсмен не только выиграл золотую медаль, но и выполнил норматив «Мастера спорта России».

Фото: © kraysport.ru

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