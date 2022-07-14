14 июля
Красноярск
погода +19 °C
58.53
 
€ 58.9
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Губернатор Александр Усс наградил 7 лучших семей Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
14:30 14 Июля 2022
правительство, губернатор, в красноярском крае, семьи
версия для печати Ico_print

Глава Красноярского края Александр Усс встретился с победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». 7 семей со всего региона были признаны в различных номинациях.

В краевом правительстве рассказали, что во время поздравления губернатор назвал конкурс хорошей возможностью выразить признательность супружеским парам, которые являются настоящим примером для многих семей края.

Александр Усс заявил, что большая часть семей региона – надежные и крепкие семьи, среди которых есть те, кем можно гордиться и они являются образцом для подражания. Также глава региона вручил семьям благодарственные письма за то, что они сохраняют традиции и укрепляют институт семьи.

В региональном этапе конкурса лауреатами в номинации «Золотая семья» стали две супружеские пары – Огоренко и Гайнутдиновы.

Семья Ишмурата и Валентины Гайнутдиновых известна на севере Красноярского края, так как глава семейства на протяжении четверти века был главой Северо-Енисейского района. Валентина, в свою очередь, является заслуженным педагогом РФ. Чета Гайнутдиновых вместе уже более 54 лет, они воспитали троих детей и у них 6 внуков.

Сергей и Анна Огоренко из Минусинска на прошлой неделе отметили 42-летие совместной жизни. Оба работают в системе образования. У Анны и Сергея двое детей, подаривших им троих внуков.

В номинации «Семья – хранитель традиций» победили Руслан и Любовь Карташевы из Ачинска. Вместе они прожили уже 20 лет и воспитывают троих дочек. Также у них есть семейный ансамбль «Радость».

Лауреатами номинации «Многодетная семья» стала красноярская семья Тимофеевых и семья Бардиных, которые живут в Ачинске. В семье Тимофеевых 6 детей. Глава семейства является доктором физико-математических наук и автором свыше 120 научных публикаций в международных журналах. Наталья Тимофеева является создателем и редактором Красноярского семейного портала.

Семья Бардиных живет вместе уже 12 лет и они воспитывают пятерых детей. В номинации «Молодая семья» лучшими стали две пары, проживающие в Красноярске  - Константин и Алина Ремезовы, а также Дмитрий и Евгения Архиповы. Добавим, что лауреатами в номинации «Сельская семья» стали Евгений и Надежда Вальковские из Краснотуранского района.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На Украине погиб 19-летний контрактник из Красноярского края

На Украине погиб 19-летний контрактник из Красноярского края

14 Июля 2022 г.
Семье погибшего солдата окажут всестороннюю поддержку
Новости Красноярска: Золото и серебро завоевал красноярец на всероссийских соревнованиях «Юный стрелок»

Золото и серебро завоевал красноярец на всероссийских соревнованиях «Юный стрелок»

14 Июля 2022 г.
В турнире участвовали более 550 спортсменов
Новости Красноярска: В Красноярске за 701 тысячу рублей продают подержанный самолёт ЯК-40

В Красноярске за 701 тысячу рублей продают подержанный самолёт ЯК-40

14 Июля 2022 г.
Продавец уверяет, что запчасти и проводка сохранены на 75%
Новости Красноярска: В школах Иркутской области откроются авиастроительные классы

В школах Иркутской области откроются авиастроительные классы

14 Июля 2022 г.
Первые два заработают в школах №33 и 39 в Иркутске
Новости Красноярска: В Красноярске на Дзержинского и Урицкого ограничили движение транспорта до 25 июля

В Красноярске на Дзержинского и Урицкого ограничили движение транспорта до 25 июля

14 Июля 2022 г.
Ограничения ввели из-за ремонта теплосети
Новости Красноярска: Один человек пострадал при повреждении баллона с аммиаком в Красноярске

Один человек пострадал при повреждении баллона с аммиаком в Красноярске

14 Июля 2022 г.
Пострадавшего доставили в больницу
Новости компаний
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
08/07
Посуда и еда для похода. Что взять с собой?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Фестиваль «МИР Сибири» установил абсолютный рекорд по числу посетителей

Фестиваль «МИР Сибири» установил абсолютный рекорд по числу посетителей

11 Июля 2022 г.
Мероприятие посетило свыше 66 тысяч человек
Новости Красноярска: Просроченные пиво и круассаны обнаружили в одном из торговых центров Красноярска

Просроченные пиво и круассаны обнаружили в одном из торговых центров Красноярска

12 Июля 2022 г.
Также был обнаружен салат без маркировки
Новости Красноярска: Министр транспорта Красноярского края подтвердил приостановку навигации до Енисейска

Министр транспорта Красноярского края подтвердил приостановку навигации до Енисейска

12 Июля 2022 г.
Похожая ситуация сложилась в 2012 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru