Губернатор Александр Усс наградил 7 лучших семей Красноярского края

Глава Красноярского края Александр Усс встретился с победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». 7 семей со всего региона были признаны в различных номинациях.

В краевом правительстве рассказали, что во время поздравления губернатор назвал конкурс хорошей возможностью выразить признательность супружеским парам, которые являются настоящим примером для многих семей края.

Александр Усс заявил, что большая часть семей региона – надежные и крепкие семьи, среди которых есть те, кем можно гордиться и они являются образцом для подражания. Также глава региона вручил семьям благодарственные письма за то, что они сохраняют традиции и укрепляют институт семьи.

В региональном этапе конкурса лауреатами в номинации «Золотая семья» стали две супружеские пары – Огоренко и Гайнутдиновы.

Семья Ишмурата и Валентины Гайнутдиновых известна на севере Красноярского края, так как глава семейства на протяжении четверти века был главой Северо-Енисейского района. Валентина, в свою очередь, является заслуженным педагогом РФ. Чета Гайнутдиновых вместе уже более 54 лет, они воспитали троих детей и у них 6 внуков.

Сергей и Анна Огоренко из Минусинска на прошлой неделе отметили 42-летие совместной жизни. Оба работают в системе образования. У Анны и Сергея двое детей, подаривших им троих внуков.

В номинации «Семья – хранитель традиций» победили Руслан и Любовь Карташевы из Ачинска. Вместе они прожили уже 20 лет и воспитывают троих дочек. Также у них есть семейный ансамбль «Радость».

Лауреатами номинации «Многодетная семья» стала красноярская семья Тимофеевых и семья Бардиных, которые живут в Ачинске. В семье Тимофеевых 6 детей. Глава семейства является доктором физико-математических наук и автором свыше 120 научных публикаций в международных журналах. Наталья Тимофеева является создателем и редактором Красноярского семейного портала.

Семья Бардиных живет вместе уже 12 лет и они воспитывают пятерых детей. В номинации «Молодая семья» лучшими стали две пары, проживающие в Красноярске - Константин и Алина Ремезовы, а также Дмитрий и Евгения Архиповы. Добавим, что лауреатами в номинации «Сельская семья» стали Евгений и Надежда Вальковские из Краснотуранского района.

Фото: © Александр Черных / krskstate.ru