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Красноярский край в ближайшем будущем выйдет на 100% лесовосстановление

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Красноярск
17:24 13 Июля 2022
лес, в красноярском крае, губернатор
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В Красноярске в среду, 13 июля, состоялось выездное заседание Совета по вопросам развития лесного комплекса России при Совете Федерации.

В начале заседания Александр Усс отметил, что лесная отрасль обладает для Красноярского края особым значением. Красноярский край составляет 14% всех лесных запасов России.

«В нашем регионе в лесной отрасли работает порядка 1,5 тысяч предприятий и 40 тысяч человек. По многим параметрам лесную отрасль можно считать градо- и краеобразующей. Около трех лет назад была сформулирована и провозглашена новая лесная политика Красноярского края, которая складывается из новых акцентов и приоритетов. Мы начали с декриминализации лесной отрасли, уровень которой был достаточно высокий.

Исходили из того, что порядок в лесах начинается, прежде всего, с лесосек. Именно поэтому за счет краевого бюджета ввели 100 лесных инспекторов. В прошлом году впервые за десятилетия были проверены все лесосеки. Нашего кадрового и технического потенциала достаточно для того, чтобы проводить данные мероприятия ежегодно», - заявил глава региона.

Также Александр Усс рассказал, что в Канске, Лесосибирске, Богучанах и на юге Красноярского края были десятки малых предприятий, а также отгрузочных пунктов, уровень технической оснащенности, дисциплины труда и контроля которых был очень низок.

«В результате на этих территориях были созданы Ассоциации, которые позволили повысить уровень взаимной ответственности и совместно решать целый ряд проблем, в том числе по ликвидации отходов лесопиления. Еще несколько лет назад эти населенные пункты были в буквальном смысле завалены отходами лесопиления, которые создавали множество опасностей, включая и тяжелые пожары. Теперь мы считаем, что данная проблема ушла в прошлое», - отметил он.

Главным приоритетом программы Александр Усс назвал углубленную переработку леса и продукцию с добавленной стоимостью. В этом направлении Красноярский край имел неплохую базу и при запрете на вывоз круглого леса регион перешел этот рубеж без особых проблем.

«На сегодняшний день в повестке находится реализация 8 крупных инвестиционных проектов, большая часть которых сейчас находится на паузе. Однако вдохновляет тот факт, что ни по одному из инвестпроектов у нас нет отказов от их реализации.

Абсолютным приоритетом Красноярского края являются лесохимические комплексы. В нашем регионе достаточно лесосырьевой базы для того, чтобы реализовать два проекта. Это крупнейшие проекты, реализации которых мы ждали очень давно. Отсутствие современной лесохимии – тромб лесной отрасли Красноярского края», - резюмировал глава региона.

В конце Александр Усс заявил, что лесовосстановление является отдельной приоритетной темой в рамках новой лесной политики. Каждый год Красноярский край серьезно прирастает по этим показателям и в ближайшем будущем регион выйдет на 100% лесовосстановление.

Фото: Никита Алексеев 

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