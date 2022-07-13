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Красноярский край занял второе место в России по объему заготовки древесины

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Красноярск
16:42 13 Июля 2022
лес, в красноярском крае, губернатор
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В Красноярске в среду, 13 июля, состоялось выездное заседание Совета по вопросам развития лесного комплекса России при Совете Федерации. В мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс, вице-спикер СовФеда Юрий Воробьев, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко, руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, представители Минпромторга России и т.д.

Вице-спикер СовФеда Юрий Воробьев заявил, что местом проведения заседания Красноярск был выбран отнюдь не случайно. В прошлом году Красноярский край вошел в тройку лидеров Сибирского федерального округа по количеству действующих инвестиционных проектов в области освоения лесов.

«По итогам I квартала 2022 года общая сумма освоенных инвестиций составила более 32 млрд рублей. Действующие проекты позволили создать около трех тысяч рабочих мест. Также Красноярский край занимает лидирующие позиции по производству пиломатериалов и выпуску топливных гранул», - отметил он.

Также Юрий Воробьев подчеркнул, что по итогам прошлого года регион занял второе место в России по объему заготовки древесины. В крае было заготовлено более 24 млн кубических метров. Также регион расположился на втором месте среди всех субъектов России по лесовосстановлению – более 100 тысяч гектар.  

Фото: Бурмистров А. В. / sobranie.info

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