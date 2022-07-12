Александр Усс открыл первую смену ТИМ «Бирюса»

Глава Красноярского края Александр Усс открыл первую смену Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория инициативной молодёжи «Бирюса». Событие проходит в очном формате, впервые после коронавирусных ограничений.

«"Бирюсе" уже много лет и этот форум – одна из первых площадок такого уровня в стране. В течение всех этих лет форум постоянно изменялся в соответствии с требованиями времени, но кое-что остаётся неизменным – это наше сибирское гостеприимство, притягательная сила этого места, особая творческая атмосфера. Я уверен, что всё это останется в ваших сердцах. Я надеюсь, что вы получите здесь не только новые знания и установите профессиональные контакты, но и приобретёте главное - друзей и единомышленников», – сказал Александр Усс.

В личной беседе с главой региона обсудил с «бирюсинцами» перспективы развития экономики региона и реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», вопросы профильного трудоустройства и поддержки молодых специалистов, в том числе и в небольших населённых пунктах, а также многое другое.

Первая смена «Карьера и занятость» собрала на берегу Красноярского водохранилища более 600 талантливых и инициативных участников. За неделю молодые специалисты из 56 регионов нашей страны, а также из Луганской Народной Республики, обсудят с авторитетными экспертами перспективы профессионального роста, ключевые компетенций времени, а также станут участниками конкурса проектов Федерального агентства по делам молодёжи.

Фото: © krskstate.ru / Александр Черных