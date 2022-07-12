В Красноярске изменят схему движения в районе проспекта Котельникова с 20 по 22 июля

В Красноярске на следующей неделе на время будет изменена организация дорожного движения автомобилей в районе проспекта Котельникова. С 20 по 22 июля на развязке автомобильных дорог Обход и Красноярск – Солонцы для водителей закроют правоповоротные съезды двухуровневой развязки.

Как заявили в КРУДОР, это связано с проведением ремонтных работ. Таким образом, автомобилистам, которые необходимо проехать с Северного шоссе на Котельников в сторону города, предстоит съехать с шоссе немногим раньше в направлении Солонцов и сделать разворот на кольце у «METRO», выехав на проспект по маршруту Солонцы - Красноярск.

Что касается автовладельцев, которым необходимо проехать с Котельникова в направлении Емельяново, следует проехать в сторону Солонцов до кольца у «METRO», после чего выехать на автодорогу по маршруту Солонцы – Емельяново. В КРУДОР уточнили, что эта схема будет действовать в рабочие часы по будням. В случае изменения погоды могут быть перенесены сроки выполнения работ.

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