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В Красноярске активные дети и родители нанесли урон «Маленькому Татышеву»

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Красноярск
14:00 12 Июля 2022
площадка, парк, красноярск, дети
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Активные красноярцы повредили некоторые локации нового детского городка «Маленький Татышев». Напомним, что площадка начала работать в минувшие выходные в районе Вантового моста. Это событие вызвало большой ажиотаж у жителей города, количество которых было огромным. 

«Замечательно, что проект получил такой большой отклик у красноярцев! Однако дети и их родители отдыхали так активно, что даже железные болты ломались. Например, была оторвана железная палочка у ксилофона. Некоторые взрослые садились на детские аттракционы. А колонку со стекающей по лоткам водой пришлось отключить — она, скорее всего, не выдержала большой нагрузки», — рассказали в дирекции парка.

Сейчас администрация обсуждает с подрядчиком, как устранить все неполадки в кратчайшие сроки, и надеется, что впредь жители города будут бережнее относиться к новому месту отдыха.

Фото: © vk.com/ostrovtatyshev

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