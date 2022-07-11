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Жителей Красноярска приглашают на фестиваль хард-рока 15 июля

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Красноярск
17:20 11 Июля 2022
концерт, музыка, город, красноярск
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В Красноярске в эту пятницу, 15 июля, в шесть часов вечера состоится фестиваль хард-рока «Sludge Beach». Концерт будет проходить на сцене проекта «АРТ-Берег» под Коммунальным мостом. В мэрии отметили, что красноярцы смогут увидеть выступления не только молодых групп, но и опытных рок-коллективов, которые выступают уже более 20 лет.

Организатор мероприятия Вячеслав Лебедев признался, что красноярцы смогут оценить творчество рок-музыкантов. Также он заявил, что несмотря на изменения в мире, рок остался прежним – искренним и верным своему слушателю. Добавим, что приглашенными звездами станет группа Harmony In Grotesque. Коллектив был образован в Красноярске в конце 90.

Фото: Никита Алексеев 

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