Компания РУСАЛ устроит на День металлурга в Красноярске масштабное шоу со звёздами отечественной сцены.
День металлурга отметят общегородским праздником 16 июля на острове Татышев (на площадке катка) – для яркого и красочного события там будет установлена большая сцена и светодиодные экраны. В программе праздника инструментальная музыка, выступления звёзд, мультимедийное шоу и фейерверк.
Откроет празднование Дня металлурга выступление Красноярского филармонического русского оркестра. Прозвучат любимые классические мелодии, саундтреки легендарных фильмов, рок-хиты и другие известные композиции.
Концерт продолжится выступлением артиста лейбла Black Star - репэр Natan.
А хедлайнером Дня металлурга станет заслуженный артист Российской Федерации Вячеслав Бутусов и «Орден Славы». Легендарный музыкант исполнит для красноярцев известные и любимые песни.
Начало в 20:00
Вход свободный
РУСАЛ организует выступление Вячеслава Бутусова в Красноярске на День металлурга
Компания РУСАЛ устроит на День металлурга в Красноярске масштабное шоу со звёздами отечественной сцены.