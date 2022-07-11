РУСАЛ организует выступление Вячеслава Бутусова в Красноярске на День металлурга

Компания РУСАЛ устроит на День металлурга в Красноярске масштабное шоу со звёздами отечественной сцены.



День металлурга отметят общегородским праздником 16 июля на острове Татышев (на площадке катка) – для яркого и красочного события там будет установлена большая сцена и светодиодные экраны. В программе праздника инструментальная музыка, выступления звёзд, мультимедийное шоу и фейерверк.



Откроет празднование Дня металлурга выступление Красноярского филармонического русского оркестра. Прозвучат любимые классические мелодии, саундтреки легендарных фильмов, рок-хиты и другие известные композиции.



Концерт продолжится выступлением артиста лейбла Black Star - репэр Natan.



А хедлайнером Дня металлурга станет заслуженный артист Российской Федерации Вячеслав Бутусов и «Орден Славы». Легендарный музыкант исполнит для красноярцев известные и любимые песни.



Начало в 20:00

Вход свободный

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»