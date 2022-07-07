Сергей Ломанов будет играющим тренером ХК «Енисей»

В четверг, 7 июля, руководство ХК «Енисей» объявило о том, что легенда клуба Сергей Ломанов будет играющим тренером команды. В клубе из Красноярска при этом заявили, что главным тренером по-прежнему остается Алексей Щеглов. Таким образом, форвард Сергей Ломанов будет помогать Щеглову.

Также стало известно, что капитаном команды будет Артем Ахметзянов. Вице-капитанами назначены Дмитрий Барбаков и Илья Лопатин. Добавим, что первый этап Кубка России по бенди пройдет в Красноярске с 14 по 22 августа.

Фото: © vk.com/hcenisey1934