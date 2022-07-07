3,5 тонны овощей и фруктов уничтожили в Красноярском крае за II квартал 2022 года

В Красноярском крае за второй квартал текущего года в аэропорту «Красноярск» был проведен фитосанитарный контроль 192 пассажирских международных рейсов. Как заявили в региональном Управлении Россельхознадзора, специалисты проверили 24,9 тысяч мест ручной клади и багажа.

В ходе проверок было зарегистрировано 183 факта нарушения законодательства в области обеспечения карантина растений. В результате сотрудники ведомства уничтожили 3,5 тонны фруктов, овощей, орехов и т.д. Владельцев грузов привлекли к административной ответственности.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости