В Красноярске еще 7 многоквартирных домов получат капитальный ремонт фасадов

В Красноярске начался капитальный ремонт фасадов 7 многоквартирных домов. Как рассказали в администрации города, работы в 4-этажном доме на ул. Ползунова, 20 уже идут. По проекту работы затронут не только наружные стены, но и элементы – козырьки, карнизы, декоративные колонны и прочее. Это важно для домов сталинской постройки.

В Ленинском районе уже приступили к ремонту фасадов пяти домов вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». Приведение в порядок фасадов домов, расположенных в этой части района, должно завершить картину комплексного преображения. Благоустройство района уже идёт три года. В дальнейшем он станет частью большой прогулочной зоны.

Всего в этом сезоне городской технический заказчик, МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления», организует и контролирует работы по ремонту фасадов семи многоквартирных домов.

«Всего в этом сезоне МКУ контролирует капитальный ремонт в 105 многоквартирных домах. В 43 из них работы уже завершены», — пояснили в пресс-службе.

Под наибольшим контролем находятся внутридомовые сети – тепло и водоснабжение, а также электроснабжение. Так, например, в доме по ул. Высотная, 27 подрядчик не мог завершить капремонт систем тепло- и водоснабжения из-за подтопления подвала и незаконных подсобных помещений. Проблемы решали совместно с администрацией района и управляющей компаний. Сейчас работы в доме завершены в полном объеме.

Фото: © admkrsk.ru