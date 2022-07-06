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В Красноярском крае на 3% снизилось количество преступлений

Главная Общество
Красноярск
18:15 6 Июля 2022
красноярск, полиция, пресс-конференция
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За первую половину 2022 года в Красноярском крае на 3,2 % снизилось количество преступлений. Как рассказал во время пресс-конференции глава управления МВД России по региону Александр Речицкий, с января по июнь органы МВД зарегистрировали в регионе 22 806 преступлений.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 10,7%. Меньше совершено убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж, хищений автотранспорта и его угонов. Количество преступлений, совершённых с помощью информационных технологий, сократилось на 14,9%.

«В целом раскрываемость преступлений в отчётном периоде составила 58,8%, при этом раскрываемость преступлений по тяжким статьям близка к 100%», - отметил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Так, раскрываемость разбойных нападений составила более 95%, а убийств и изнасилований – 100%. Кроме того, продолжают раскрываться преступления прошлых лет. Так, за полгода полицейскими края раскрыто 723 таких преступления, 192 из них – тяжкие и особо тяжкие.

«Больше всего в Красноярском крае совершается краж (37,1%), преступлений против личности (15%) и мошенничеств (13,3%). По половому признаку большая часть всех криминальных деяний – 82,1% приходится на мужчин и 17,9% – на женщин», – отмечает Речицкий.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю

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