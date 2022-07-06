В красноярской колонии создали «Отряд будущего» для добросовестных заключенных

В красноярской колонии №6 появился «Отряд будущего». Экспериментальный проект предназначен для тех осужденных, кто характеризуется положительно, добросовестно относится к труду, не допускает нарушений установленного порядок отбывания наказания. Сейчас в отряде проживают 63 осужденных.

Сектор, где живёт отряд, оборудован спортивными площадками с тренажерами, интерактивный кинотеатр, переговорный пункт с возможностью видеозвонков, целая коллекция настольных игр, а также кабинет психолога для психокоррекционных работ с осужденными. Встречи проводят здесь ежедневно.

Напомним, ИК-6 – исправительная колония строгого режима, предназначена для содержания лиц мужского пола, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы.

Фото: © ГУФСИН по Красноярского края