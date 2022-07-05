Руководитель красноярского «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина сообщила об опухоли мозга

Руководитель региональной общественной организации волонтеров «Поиск пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина во вторник, 5 июля, в своих соцсетях сообщила о том, что у нее была обнаружена опухоль головного мозга.

Как рассказала Василишина, новообразование у нее было обнаружено на прошлой неделе. Руководительница организации также отметила, что завтра ей предстоит операция. Ее проведут в Красноярске в краевой клинической больнице. Оксана Василишина призналась, что ей очень страшно и она просит за нее молиться.

Ранее Sibnovosti писали о том, что зимой этого года Оксана Василишина сообщила о начале сбора денежных средств на лечение онкологии.

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