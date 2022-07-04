Перед ДК 1 Мая в Красноярске провалилась брусчатка

В Красноярске в районе ДК 1 Мая провалилась брусчатка. Снимок опубликовал телеканал «ТВК Красноярск».

В администрации города уже разбираются в причинах провала.

«Да, о проблеме мы уже знаем, это гарантийный случай. Было уже несколько совещаний по этому поводу с районной администрацией и УДИБом. Сейчас будем выяснять из-за чего провал», – прокомментировали случай в управлении городского хозяйства.