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Перед ДК 1 Мая в Красноярске провалилась брусчатка

Главная Общество
Красноярск
14:15 4 Июля 2022
красноярск, администрация
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В Красноярске в районе ДК 1 Мая провалилась брусчатка. Снимок опубликовал телеканал «ТВК Красноярск».

«Это штоб под ноги смотрели, а не в телефон втыкали», – комментируют пользователи соцсетей.

В администрации города уже разбираются в причинах провала.

«Да, о проблеме мы уже знаем, это гарантийный случай. Было уже несколько совещаний по этому поводу с районной администрацией и УДИБом. Сейчас будем выяснять из-за чего провал», – прокомментировали случай в управлении городского хозяйства.

Фото: «ТВК Красноярск»

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