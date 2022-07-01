В Норильске откроют выставку работ Андрея Поздеева

Выставка будет работать с 14 июля до 25 сентября, сообщает пресс-служба министерства культуры Красноярского края.

Выставочный проект «Андрей Поздеев. Цветы, палитра и художник» представляют музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» и Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова.

В экспозиции работы двух музейных коллекций, передающих творческий путь художника. Выставка представляет: городской и природный пейзажи, портреты друзей, жанровые картины, цветы.

Кстати, первая выставка художника в Норильске состоялась в 1982 году и имела огромный успех. Андрей Поздеев даже передал галерее коллекцию своих произведений.