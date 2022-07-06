Ачинский НПЗ высадил более 21 тысячи саженцев сосны

Сотрудники АО «Ачинский НПЗ» (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») высадили более 21 тысячи саженцев сосны в лесах Красноярского края. Площадь насаждений превысила 7 гектаров.



Сохранение окружающей среды для будущих поколений – безусловный приоритет деятельности ПАО «НК «Роснефть». Компания реализует ряд масштабных экологических программ и является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. В настоящее время специалисты «Роснефти» приступили к реализации масштабного комплексного лесоклиматического проекта, который обеспечит поглощение углерода объемом 10 млн тонн СО2-эквивалента. Проект является уникальным для России и позволит раскрыть потенциал поглощения парниковых газов лесами страны.



Искусственные посадки проведены на землях лесничества Ачинского района, выделенных под лесовосстановление и лесоразведение. В качестве посадочного материала выбрана сосна - ценная древесная порода, составляющая основу лесного массива Центральной Сибири.



Сеянцы выращены в питомнике до размера 15 см, при котором корневая система демонстрирует высокую приживаемость. Саженцы прошли акклиматизацию в естественной среде и были доставлены к месту высадки в специальных контейнерах, позволяющих избежать повреждения или пересыхания корней. Такой подход помогает сократить сроки восстановления лесных территорий, что особенно актуально для Ачинского района, который значительно пострадал от природных пожаров весной этого года.



Ачинский НПЗ реализует комплекс программ в области сохранения и восстановления природных ресурсов. Сотрудники завода ежегодно участвуют во всероссийских экологических акциях «День воды», «Сады памяти», «Зеленая весна», санитарной очистке городских территорий, ведут сбор вторичного сырья.



На предприятии также внедрены элементы системы «зелёный офис», в том числе электронный документооборот и раздельный сбор отходов.

Фото: АО «АНПЗ ВНК»

По материалам АО «АНПЗ ВНК»