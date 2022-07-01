В Красноярске перекроют и изменят движение на трёх улицах

Изменения коснутся улицы Горького, Мичурина, Республики:

На ул. Горького до 14 июля ограничено движение, по-прежнему будут закрыты три полосы на перекрёстке ул. Горького и ул. Красной Армии.

На участке ул. Красной Армии (от ул. Горького до пер. Ряузовский) будут действовать временные дорожные знаки «Движение запрещено».

На ул. Мичурина ограничат движение с 20:00 1 июля до 1 августа. Для проезда будет закрыт участок по чётной стороне ул. Мичурина (от дома по ул. Мичурина, 6 до пересечения с проездом в районе дома № 74 по пр. им. газеты «Красноярский рабочий»).

Кроме того, будет сужена дорога на участке от дома № 5в до дома № 7 по нечётной стороне ул. Мичурина. А также на участке от ул. Московская до ул. Мичурина, 6.

Движение будет организовано по встречке ул. Мичурина (от ул. Мичурина, 7 до ул. Мичурина, 5а).

На ул. Республики ограничено движение с 20:00 1 июля до 14 июля. Будет перекрыт участок 35 метров в крайней правой полосе движения по нечётной стороне ул. Республики в районе дома по ул. Республики, 45.

Причина всех изменений: ремонт тепловых сетей.

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев