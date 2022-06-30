Российская «сторублёвка» получила новый облик

Центробанк России запустил в оборот новую 100-рублевую купюру. Обновлённая банкнота будет иметь такую защиту, как и у 200-рублевой купюры. На лицевой стороне изобразят фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне – Ржевский мемориал Советскому Солдату.

«Новые банкноты будут поступать в обращение постепенно. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов, и обязательны к приему при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений», – рассказали в пресс-службе банка.

Кроме финансовой ценности, у «сторублёвки» появится и образовательная ценность: на банкноте появится QR-код, ведущий на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности.

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