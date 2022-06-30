В Сухобузимском районе золотопромышленники загрязнили реку

В Сухобузимском районе инспекторами Минэкологии Красноярского края выявлен факт загрязнения реки Большая Кузеева.
Беспилотный летательный аппарат зафиксировал, как из отстойника золотопромышленного предприятия загрязнённая вода попадает в реку. На кадрах видно, как вода в реке меняет цвет и становится мутной.
Материалы будут переданы в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру.
Ранее в Каратузском районе также прошло авиаобследование водных объектов, на которых работают предприятия по добыче золота.
Предприятия также сбрасывали сточные воды в водоемы. Нарушения зафиксированы на берегах реки Большой Тюхтет и левого притока Амыла, рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Ведётся прокурорская проверка.
Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края