30 июня
Красноярск
погода +21 °C
52.51
 
€ 54.64
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Сухобузимском районе золотопромышленники загрязнили реку

Главная Общество
Красноярск
17:00 30 Июня 2022
экология, в красноярском крае, происшествия, общество, река, загрязнение
версия для печати Ico_print

В Сухобузимском районе инспекторами Минэкологии Красноярского края выявлен факт загрязнения реки Большая Кузеева.

Беспилотный летательный аппарат зафиксировал, как из отстойника золотопромышленного предприятия загрязнённая вода попадает в реку. На кадрах видно, как вода в реке меняет цвет и становится мутной.

Материалы будут переданы в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру.

Ранее в Каратузском районе также прошло авиаобследование водных объектов, на которых работают предприятия по добыче золота.

Предприятия также сбрасывали сточные воды в водоемы. Нарушения зафиксированы на берегах реки Большой Тюхтет и левого притока Амыла, рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Ведётся прокурорская проверка.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Новый сезон для «Енисея» в ФНЛ начнется с выездного матча против «Волги»

Новый сезон для «Енисея» в ФНЛ начнется с выездного матча против «Волги»

30 Июня 2022 г.
Первый матч нового сезона назначен на 16 июля
Новости Красноярска: В Назарово 11-летний школьник нарушил ПДД и угодил под машину

В Назарово 11-летний школьник нарушил ПДД и угодил под машину

30 Июня 2022 г.
Несовершеннолетний получил ушиб ноги
Новости Красноярска: В Красноярске обустроят десятки автобусных остановок

В Красноярске обустроят десятки автобусных остановок

30 Июня 2022 г.
Заменят или отремонтируют не менее 20 остановочных павильонов
Новости Красноярска: Красноярцам рассказали о полезных свойствах кабачков

Красноярцам рассказали о полезных свойствах кабачков

30 Июня 2022 г.
Кабачки подходят для профилактики проблем с сердцем
Новости Красноярска: В Бурятии алабай напал на хозяина и его племянника

В Бурятии алабай напал на хозяина и его племянника

30 Июня 2022 г.
Пса отправили в приют
Новости Красноярска: 22 спортсмена из Красноярского края выступят на международных играх «Дети Азии»

22 спортсмена из Красноярского края выступят на международных играх «Дети Азии»

30 Июня 2022 г.
Красноярцы будут бороться за медали в 9 видах спорта
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Омской области 55-летний педагог надругался над школьницей

В Омской области 55-летний педагог надругался над школьницей

30 Июня 2022 г.
Уголовное дело направлено в суд
Новости Красноярска: Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

27 Июня 2022 г.
Среди них Александр Овечкин и Павел Дацюк
Новости Красноярска: В Красноярске выпал крупный град

В Красноярске выпал крупный град

27 Июня 2022 г.
Диаметр града достигал 2-3 см
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru