В Сухобузимском районе золотопромышленники загрязнили реку

В Сухобузимском районе инспекторами Минэкологии Красноярского края выявлен факт загрязнения реки Большая Кузеева.

Беспилотный летательный аппарат зафиксировал, как из отстойника золотопромышленного предприятия загрязнённая вода попадает в реку. На кадрах видно, как вода в реке меняет цвет и становится мутной.

Материалы будут переданы в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора и природоохранную прокуратуру.

Ранее в Каратузском районе также прошло авиаобследование водных объектов, на которых работают предприятия по добыче золота.

Предприятия также сбрасывали сточные воды в водоемы. Нарушения зафиксированы на берегах реки Большой Тюхтет и левого притока Амыла, рассказали в пресс-службе министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Ведётся прокурорская проверка.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края