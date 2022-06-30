В Омской области 55-летний педагог надругался над школьницей

В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Оконешниковского района. Он обвиняется в развратных действиях над несовершеннолетней.

Как сообщают в СУ СК РФ по Омской области, фигурант дела, занимался репетиторством с 15-летней школьницей. Для удовлетворения своих сексуальных потребностей более 8 месяцев он совершал в отношении девочки развратные действия.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников