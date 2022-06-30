В Красноярском крае впервые пройдет фестиваль «Енисейский форпост»

Жителей Красноярского края приглашают на первый фестиваль исторической реконструкции «Енисейский форпост». Событие посвящено 200-летию основания Енисейской губернии.

Гостей ждут масштабные реконструкции различных событий – от освоения Сибири до Великой Отечественной войны, выставки, ярмарка товаров ручной работы, а также народные танцы и гуляния. Фестиваль пройдёт 2 июля с 11 до 17 часов по адресу: Емельяновский район, с. Еловое, Придорожный мкр., 2.

К месту проведения праздника будут ходить бесплатные автобусы с Привокзальной, Предмостной и Театральной площадей Красноярска, а также обратно. Ознакомиться с программой и получить бесплатный билет можно на сайте forpost2022.ru (количество ограничено).

Организатором фестиваля выступает КГАУ «Дом офицеров» при поддержке агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Фото: © пресс-служба КГАУ «Дом офицеров»