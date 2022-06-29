СУЭК примет участие во Всероссийском форуме "Импортозамещение"

Форум пройдет в Красноярске 30 июня и 1 июля. Мероприятие объединит около 200 компаний и предпринимателей из 23 регионов страны. Участие в нем также примут представители Минпромторга России, Российского экспортного центра, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, Международного центра инжиниринга и инноваций, Московского инновационного кластера, бизнес-школы "Сколково" и Британской высшей школы дизайна.

СУЭК на форуме будет представлять ООО "Бородинский ремонтно-механический завод" (БРМЗ). Сервисное подразделение из города Бородино Красноярского края обслуживает и ремонтирует технику, изготавливает запасные части для горных и вспомогательных машин, в том числе в рамках программы импортозамещения, и инновационное оборудование не только для предприятий Компании, но и для сторонних организаций в различных регионах России. За образцы инновационной и импортозамещающей продукции, такие как вентильно-индукторные двигатели, шламовые насосы, траки и гусеничные цепи для тяжелых импортных экскаваторов, ковши для драглайнов облегченной конструкции и повышенной емкости БРМЗ неоднократно было удостоено Гран-при и медалей Международной выставки технологий горных разработок "Уголь России и майнинг", Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет". Так, одна из последних наград была получена заводчанами менее месяца назад – литье предприятия получило "золото" и диплом первой степени на выставке "Уголь России и майнинг" в Новокузнецке.

Сегодня в составе Бородинского РМЗ работают 14 производственных подразделений, в том числе удаленных – в городах Назарово и Шарыпово Красноярского края и в поселке Саган-Нур Республики Бурятия: среди них цеха по ремонту подвижного состава, монтажу и наладке электрооборудования, участки по ремонту горнотранспортного оборудования, по изготовлению металлоконструкций, электроремонтный, механический, литейный, по производству рештаков, транспортный. Для поддержания стабильно высоких объемов и качества выпускаемой продукции на предприятии за последние годы введен целый комплекс современного оборудования, большая работа проведена по совершенствованию условий труда.

Форум "Импортозамещение" проводит центр "Мой бизнес" при содействии Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края в рамках национальных программ "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда". Мероприятие призвано помочь российским малым и средним предприятиям восстановить логистику, найти альтернативных поставщиков, новых партнеров и производственные заказы. Ключевыми отраслями на форуме станут машиностроение и металлообработка, сельское хозяйство, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность.

Возрастная категория: 18+

Фото:©СУЭК