Горную индейку зафиксировали фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике

В Красноярском крае сотрудникам Саяно-Шушенского заповедника удалось заполучить уникальные кадры с участием алтайской горной индейки, которую также называют алтайским уларом. Как заявили в пресс-службе заповедника, птица находится в Красной книге Красноярского края и была занесена в приложение Красной книги РФ. Издалека эти птицы похожи на крупных домашних кур.

Данных птиц не зря называют горными индейками, так как они плохо летают и преимущественно ведут наземный образ жизни. Это связано с тем, что крылья округлой формы не справляются с габаритами птицы. В Саяно-Шушенском заповеднике улары питаются ягодами, семенами, побегами растений, насекомыми и кедровыми орехами. Отметим, что врагами для горных индеек являются барсуки, лисицы, волки, рыси, снежные барсы и хищные птицы.

Фото: © Роман Афанасьев / vk.com/sayanzapoved