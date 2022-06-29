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В лесах Красноярского края зафиксировано 24 очага возгораний

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Красноярск
13:05 29 Июня 2022
общество, в красноярском крае, лесные пожары, пожарные
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На 29 июня в Красноярском крае действуют 24 лесных пожара на площади 18 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Леса горят в Ермаковском, Туруханском, Курагинском, Эвенкийском и Шушенском районах. Остановлено распространение трёх возгораний.

На юге помогают тушить пожары арендаторы и 85 сотрудников резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 4 лесных пожара в Эвенкийском, Шушенском, Ермаковском и Курагинском районах.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Бороться с огнём Лесопожарному центру помогают арендаторы и сотрудники лесничеств. В охране лесов от пожаров задействовано более 500 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляют более 15 воздушных судов.

В пяти муниципалитетах на севере действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / пресс-служба МЧС по Курганской области

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