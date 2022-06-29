29 июня
Красноярск
погода +26 °C
52.97
 
€ 55.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Музыкальный театр завершает 63-й творческий сезон

Главная Общество
Красноярск
10:20 29 Июня 2022
общество, красноярск, театр, сезон
версия для печати Ico_print

Подходит к завершению 63-й творческий сезон. Год для Музыкального театра был необычным, ярким, насыщенным событиями. Пять замечательных премьер подарил зрителю этот сезон: концерт «Ленинград – город живых!» В. Селюкова, музыкальную сказку-игру «Зайкина-избушка» М. Дубовцева, семейный мюзикл «Заколдованный город» Е. Шашина и Е. Муравьёва, мюзикл «Дамское счастье» К. Брейтбурга и шоу-программу «Musical. И только мюзикл» В. Бурдика.

Музыкальный театр завершает 63-й творческий сезон

Театр стал участником Шестого Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку». Московский зритель на сцене театра «Геликон-опера» увидел лайт-оперу «Мёртвые души» А. Пантыкина.

Музыкальный театр завершает 63-й творческий сезон

В рамках краевого фестиваля «Театральная весна» Самый Музыкальный получил четыре «Хрустальные маски» за мюзикл «Великий Гэтсби» В. Баскина и спецприз жюри за мистический триллер «Панночка» А. Карякина.

Музыкальный театр завершает 63-й творческий сезон

В рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли» театр представил свои спектакли на сцене Музыкального театра Кузбасса имени народного артиста РСФСР А. К. Боброва. Это первые обменные гастроли Красноярского музыкального театра.

— Сезон был удивительно хорошим! Каждый сезон привносит в театр что-то новое. В этом году у нас было много постановок, увеличилась зрительская аудитория. Молодые актёры из неопытных стали профессионалами, театр обогатился новыми постановками. Я горжусь нашим коллективом, - сказала директор театра Наталья Русанова.

Музыкальный театр завершает 63-й творческий сезон

Сезон завершится концертом заслуженной артистки России Валентины Литвиной «Под небом Парижа».

Осенью театр собирается пополнить репертуар новыми спектаклями как для взрослой аудитории, так и для маленьких зрителей.

Фото: © пресс-служба Красноярского музыкального театра

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края чаще переезжают в Краснодар, Москву и Санкт-Петербург

Жители Красноярского края чаще переезжают в Краснодар, Москву и Санкт-Петербург

29 Июня 2022 г.
В Красноярский край чаще всего переезжают из Иркутской области и Хакасии
Новости Красноярска: Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности

Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности

29 Июня 2022 г.
Отмечаться праздник будет 8 июля
Новости Красноярска: В лесах Красноярского края зафиксировано 24 очага возгораний

В лесах Красноярского края зафиксировано 24 очага возгораний

29 Июня 2022 г.
Площадь возгорания - 18 тыс. га
Новости Красноярска: В Омск из Луганска военной авиацией доставили 17 пациентов

В Омск из Луганска военной авиацией доставили 17 пациентов

29 Июня 2022 г.
11 пациентов не могут передвигаться самостоятельно
Новости Красноярска: В Красноярском крае обследуют защитные дамбы

В Красноярском крае обследуют защитные дамбы

29 Июня 2022 г.
Комиссия оценивает готовность сооружений к пропуску паводковых вод
Новости Красноярска: В Красноярском крае обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта А-20G "Бостон"

В Красноярском крае обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта А-20G "Бостон"

29 Июня 2022 г.
Самолёт потерпел крушение 27 июля 1943 года
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

27 Июня 2022 г.
Среди них Александр Овечкин и Павел Дацюк
Новости Красноярска: Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон об увеличении МРОТ

Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон об увеличении МРОТ

24 Июня 2022 г.
МРОТ официально был увеличен в крае с 1 июня
Новости Красноярска: Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

25 Июня 2022 г.
25 июня в 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru