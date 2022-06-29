Музыкальный театр завершает 63-й творческий сезон

Подходит к завершению 63-й творческий сезон. Год для Музыкального театра был необычным, ярким, насыщенным событиями. Пять замечательных премьер подарил зрителю этот сезон: концерт «Ленинград – город живых!» В. Селюкова, музыкальную сказку-игру «Зайкина-избушка» М. Дубовцева, семейный мюзикл «Заколдованный город» Е. Шашина и Е. Муравьёва, мюзикл «Дамское счастье» К. Брейтбурга и шоу-программу «Musical. И только мюзикл» В. Бурдика.

Театр стал участником Шестого Фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку». Московский зритель на сцене театра «Геликон-опера» увидел лайт-оперу «Мёртвые души» А. Пантыкина.

В рамках краевого фестиваля «Театральная весна» Самый Музыкальный получил четыре «Хрустальные маски» за мюзикл «Великий Гэтсби» В. Баскина и спецприз жюри за мистический триллер «Панночка» А. Карякина.

В рамках федеральной межрегиональной программы «Большие гастроли» театр представил свои спектакли на сцене Музыкального театра Кузбасса имени народного артиста РСФСР А. К. Боброва. Это первые обменные гастроли Красноярского музыкального театра.

— Сезон был удивительно хорошим! Каждый сезон привносит в театр что-то новое. В этом году у нас было много постановок, увеличилась зрительская аудитория. Молодые актёры из неопытных стали профессионалами, театр обогатился новыми постановками. Я горжусь нашим коллективом, - сказала директор театра Наталья Русанова.

Сезон завершится концертом заслуженной артистки России Валентины Литвиной «Под небом Парижа».

Осенью театр собирается пополнить репертуар новыми спектаклями как для взрослой аудитории, так и для маленьких зрителей.

Фото: © пресс-служба Красноярского музыкального театра