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Сборная Красноярского края выиграла чемпионат СФО по спортивному туризму на внедорожниках

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Красноярск
09:22 29 Июня 2022
спорт, внедорожник, в красноярском крае, медали
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В Красноярском крае в Сосновоборске прошел чемпионат СФО по спортивному туризму, в котором участвовали экипажи на внедорожниках полного привода. Участники должны были проехать специальный участок на время. 
Всего в соревнованиях приняли участие 13 экипажей, в том числе из Томска, Кемерово и Новосибирска. Золотые медали в командном зачете завоевала сборная Красноярского края. На втором месте оказались новосибирские спортсмены. Бронзовые медали достались томской команде. 

Сборная Красноярского края выиграла чемпионат СФО по спортивному туризму на внедорожниках


Кроме того, среди 25 экипажей разыгрывались медали в трофи-батле «Восток-Запад». Спортсменам на выбор предоставили четыре уровня сложности трассы и в трех из них победителями стали пилоты из Красноярского края.

Фото: © kraysport.ru

 

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