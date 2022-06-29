Сборная Красноярского края выиграла чемпионат СФО по спортивному туризму на внедорожниках

В Красноярском крае в Сосновоборске прошел чемпионат СФО по спортивному туризму, в котором участвовали экипажи на внедорожниках полного привода. Участники должны были проехать специальный участок на время.

Всего в соревнованиях приняли участие 13 экипажей, в том числе из Томска, Кемерово и Новосибирска. Золотые медали в командном зачете завоевала сборная Красноярского края. На втором месте оказались новосибирские спортсмены. Бронзовые медали достались томской команде.



Кроме того, среди 25 экипажей разыгрывались медали в трофи-батле «Восток-Запад». Спортсменам на выбор предоставили четыре уровня сложности трассы и в трех из них победителями стали пилоты из Красноярского края.

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