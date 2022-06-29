Жителя Шарыпово подозревают в краже ботинок с витрины магазина

В Красноярском крае 43-летний житель Шарыпово стал подозреваемым в деле о магазинной краже. Как рассказали в ГУ МВД России по краю, у злоумышленника порвалась обувь и он решил ее обновить.

В результате подозреваемый пришел в магазин и в тот момент, когда продавцы торговой точки отвлеклись, взял с витрины ботинки и убрал их в пакет. После этого мужчина покинул магазин. Задержали злоумышленника в тот момент, когда он переобувался в новые ботинки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Жителю Шарыпово грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: ©Алексей Сухоруков/РИА Новости