29 июня
Красноярск
погода +26 °C
52.97
 
€ 55.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жителя Шарыпово подозревают в краже ботинок с витрины магазина

Главная Общество
Красноярск
08:50 29 Июня 2022
кража, магазины, преступление, в красноярском крае, полиция
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае 43-летний житель Шарыпово стал подозреваемым в деле о магазинной краже. Как рассказали в ГУ МВД России по краю, у злоумышленника порвалась обувь и он решил ее обновить.

В результате подозреваемый пришел в магазин и в тот момент, когда продавцы торговой точки отвлеклись, взял с витрины ботинки и убрал их в пакет. После этого мужчина покинул магазин. Задержали злоумышленника в тот момент, когда он переобувался в новые ботинки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Жителю Шарыпово грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: ©Алексей Сухоруков/РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жители Красноярского края чаще переезжают в Краснодар, Москву и Санкт-Петербург

Жители Красноярского края чаще переезжают в Краснодар, Москву и Санкт-Петербург

29 Июня 2022 г.
В Красноярский край чаще всего переезжают из Иркутской области и Хакасии
Новости Красноярска: Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности

Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня семьи, любви и верности

29 Июня 2022 г.
Отмечаться праздник будет 8 июля
Новости Красноярска: В лесах Красноярского края зафиксировано 24 очага возгораний

В лесах Красноярского края зафиксировано 24 очага возгораний

29 Июня 2022 г.
Площадь возгорания - 18 тыс. га
Новости Красноярска: В Омск из Луганска военной авиацией доставили 17 пациентов

В Омск из Луганска военной авиацией доставили 17 пациентов

29 Июня 2022 г.
11 пациентов не могут передвигаться самостоятельно
Новости Красноярска: В Красноярском крае обследуют защитные дамбы

В Красноярском крае обследуют защитные дамбы

29 Июня 2022 г.
Комиссия оценивает готовность сооружений к пропуску паводковых вод
Новости Красноярска: В Красноярском крае обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта А-20G "Бостон"

В Красноярском крае обнаружены детали двигателя и обшивка самолёта А-20G "Бостон"

29 Июня 2022 г.
Самолёт потерпел крушение 27 июля 1943 года
Новости компаний
29/06
Что такое диверсификация и для чего она нужна?
24/06
Пиломатериалы для строительства
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Четверо мужчин в Красноярском крае изнасиловали знакомого и бросили под поезд

Четверо мужчин в Красноярском крае изнасиловали знакомого и бросили под поезд

24 Июня 2022 г.
Тем самым они хотели инсценировали смерть потерпевшего как несчастный случай
Новости Красноярска: Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон об увеличении МРОТ

Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон об увеличении МРОТ

24 Июня 2022 г.
МРОТ официально был увеличен в крае с 1 июня
Новости Красноярска: В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

В Красноярске на острове Татышев пройдет Сабантуй 25 июня

24 Июня 2022 г.
Праздник пройдет уже в эту субботу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru