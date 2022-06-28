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Директор красноярского театра Пушкина выиграл в лотерею почти 3 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
15:40 28 Июня 2022
полиция, сибирь
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Директор Красноярского театра Пушкина выиграл в лотерею почти 3 млн рублей. Об этом рассказали в «Столото».

В лотерее Пётр Аникин участвует несколько лет и испытывает удачу дважды в месяц. Выигрышным оказался 46188-й тираж лотереи, где миллионер зачеркнул случайные числа.

«Я пришёл в киоск „Столото“, чтобы купить один билет. Посчитал в кармане мелочь, и её как раз хватило. Не задумываясь, зачеркнул числа в игровых полях билета и оплатил его. Уже дома посмотрел результаты тиража. Отреагировал достаточно спокойно. Хотя всегда думал, что буду кричать и прыгать от радости. Теперь я уверен, что выиграю ещё раз, и сумма будет в разы больше!», – вспоминает победитель.

Полученные 2 753 964 рубля победитель потратит на погашение автокредита и на шубу для жены, а часть выигрыша перечислит своим детям.

Фото: «Столото»

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