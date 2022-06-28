Как правильно подготовиться к сплаву по Мане рассказали жителям Красноярского края

Одним из любимых видов экстремального отдыха у жителей Красноярского края является сплав по Мане. Сплав является очень опасным занятием и требует тщательной подготовки. В этой связи специалисты регионального Управления Роспотребнадзора дали несколько очень ценных советов.

Во-первых, необходимо взять с собой несколько комплектов одежды и дождевик. Во-вторых, следует захватить герметичные непромокаемые пакеты, чтобы убрать туда деньги и мобильный.

Также туристам необходимо взять с собой мини-аптечку, в которой находятся медицинские средства для оказания первой помощи. Так как сплав на Мане проходит на открытом воздухе, то эксперты советуют взять репелленты. Они помогут защититься от комаров и клещей.

Фото: © Никиты Алексеева