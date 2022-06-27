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Девять чемпионов мира по хоккею и четыре обладателя Кубка Стэнли приедут в Красноярск

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Красноярск
18:05 27 Июня 2022
спорт, хоккей, матч, красноярск
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В Красноярск на прощальную игру хоккеиста Александра Семина приедут всемирно известные игроки, среди которых будут девять чемпионов мира и четыре обладателя Кубка Стэнли.

Как сообщили в правительстве Красноярского края, на матч Александра Семина, который состоится 30 июня в «Арене Платинум», приедут Александр Овечкин и Павел Дацюк.  

По словам министра спорта региона Дениса Петровского, в Красноярске еще ни разу не было такого, чтобы на одной площадке встретилось такое число именитых и титулованных спортсменов и это накладывает дополнительную ответственность. Также в рамках прощального матча Александра Семина часть вырученных средств направят на благотворительность.

Начальник отделения по обеспечению безопасности спортивных мероприятий ГУ МВД России по Красноярскому краю Виктор Будкин отметил, что во время «Матча мировых звезд хоккея» на территорию «Арены Платинум» ограничат въезд для автотранспорта. Более того, автомобилистам запретят парковаться между ЖК «Тихие зори» и «Платинум Арена». Зрители будут проходить через пешеходные КПП по билетам, где их будут досматривать. В этой связи Виктор Будки попросил жителей Красноярска отнестись спокойно к процедуре, ведь она является необходимой мерой безопасности. 

Фото: © пресс-служба Министерства спорта Красноярского края

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