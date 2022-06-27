В Сосновоборске сильный ветер вырывал деревья с корнями

Берёзу высотой с 5-этажный дом вырвало в Сосновоборске с корнем. Об этом сообщают подписчики группы социальной сети «ВКонтатке» «Подслушано в Сосновоборске».

В комментариях пишут:

— Это всё ближе к 4 утра было, до этого тишина полнейшая была. Я на велике катался часа в 2, к 3 часам ветер появился и дождь начал капать, поехал домой и где-то после 3 резкий гул, я даже подумал, что поезд едет, а это ветер так зашумел, причём очень недолго всё было, не так как при пылевой буре 7 мая.