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В Сосновоборске сильный ветер вырывал деревья с корнями

Главная Общество
Красноярск
12:22 27 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, ветер
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Берёзу высотой с 5-этажный дом вырвало в Сосновоборске с корнем. Об этом сообщают подписчики группы социальной сети «ВКонтатке» «Подслушано в Сосновоборске».

В Сосновоборске сильный ветер вырывал деревья с корнями

В комментариях пишут:

 — Это всё ближе к 4 утра было, до этого тишина полнейшая была. Я на велике катался часа в 2, к 3 часам ветер появился и дождь начал капать, поехал домой и где-то после 3 резкий гул, я даже подумал, что поезд едет, а это ветер так зашумел, причём очень недолго всё было, не так как при пылевой буре 7 мая.

В Сосновоборске сильный ветер вырывал деревья с корнями

 

— Так по всему городу.

В Сосновоборске сильный ветер вырывал деревья с корнями

 

— Около школы № 2 тополь старый упал.

Фото: © vk.com/overhear_sosny

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