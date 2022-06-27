В Курагинском районе медвежонок пристаёт к людям

Жители Курагинского района жалуются на медвежонка на трассе между посёлками Гуляевка и Черемшанка.

Люди поясняют «Взгляд Инфо», что медведь возрастом около 1,5 лет объявился 2 месяца назад. Он ходит по помойкам у окрестных сёл, а на дороге у людей просит еду, пытается поиграть, схватить лапами. Местные жители волнуются за детей, ведь они часто по этой дороге между деревнями ездят на велосипедах.

Краевое министерство природных ресурсов свяжется с инспекторами, они примут соответствующие меры.

Фото: © «Взгляд Инфо»