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Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

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Красноярск
09:30 25 Июня 2022
общество, красноярск, отдых, праздники, программа
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25 июня на пр. Мира пройдёт Олимпийский день, а 26 июня красноярцы отметят День молодёжи, пишут на сайте администрации города.

25 ИЮНЯ

Перекрёсток пр. Мира и ул. Кирова

В 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня.

С 12:30 воспитанники школы по вольной борьбе проведут показательную тренировку, в 13:45 на ринг выйдут бойцы федерации джиу-джитсу.

В 15:00 можно будет понаблюдать за боксёрами школы имени Н.Д. Валова. Затем за спортсменами, занимающихся киокушинкай.

С 16:00 до 19:00 можно будет увидеть тренировки по кикбоксингу, боксу.

В 20:00 стартуют показательные профессиональные поединки по тайскому боксу. Спортсмены поборются за звание чемпиона Красноярского края по муай-тай.

Также запланирован бой по правилам олдскульного муай-тай.

Сквер Пушкина

В 13:00 стартует интерактивная программа от ведущего.

В 14:00 на сцене выступит солист театра Оперы и балета Алексей Перепрыгин.

В 16:00 будет выступать саксофонист.

В 19:00 запланировано выступление вокалистов «Соло».

На крыльце театра Пушкина будет работать фотозона с ростовыми фотографиями знаменитых спортсменов Красноярска.

На проезжей части напротив сквера Пушкина можно будет поиграть в настольный теннис и напольный кёрлинг, также будет работать площадка армрестлинга.

Площадка перед памятником Поздееву

В 12:00 на сцене выступит бард Алёна Рубанова.

В 12:45 начнётся спортивная программа.

Следующие на сцене выступят танцоры школы Harleen Jockers.

С 13:10 проведут показательные тренировки спортивные школы.

В 16:50 запланирована лекция о принципах ЗОЖ.

В 17:00 выступят чирлидеры.

В 18:00 - коллектив «Звёздный дождь».

В 18:30 покажут показательные тренировки по различным видам спорта.

В переулке Поздеева появится новая лаунж-зона.

Фестивальный квартал

На зелёных полях пройдут матчи по панна футболу, можно будет поиграть в мини-гольф, в мини-волейбол и игровой биатлон. Кроме того, можно будет понаблюдать за мастер-классом по фехтованию.

На площадке по спортивному ориентированию можно будет пройти лабиринт.

Также можно будет увидеть сдать нормы ГТО.

На зелёном газоне на Кирова проведут мастер-классы по изготовлению и запуску воздушных змеев. Федерация фитнеса проведёт занятия по аэробике, будут показательные выступления спортсменов по воркауту, штангистов. Состоится шоу гиревого спорта.

26 ИЮНЯ

С 10:00 до 22:00 на пр. Мира будут работать девять тематических зон: добра, активного образа жизни, креатива, карьеры, музыки, дружбы, просвещения, возможностей.

На площадках пройдут более 20 событий от молодёжных центров, можно будет увидеть творчество молодых артистов и музыкантов Красноярска, поучаствовать в мастер-классах и тренингах. Также желающие посетят образовательные треки и попробуют свои силы на спортивных площадках.

Завершит праздник выступление L'ONE на Театральной площади.

Фото: © Telegram-канал "В центре Мира" 

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