Что ждет красноярцев 25 и 26 июня "В центре Мира"?

25 июня на пр. Мира пройдёт Олимпийский день, а 26 июня красноярцы отметят День молодёжи, пишут на сайте администрации города.
25 ИЮНЯ
Перекрёсток пр. Мира и ул. Кирова
В 12:00 состоится церемония открытия Олимпийского дня.
С 12:30 воспитанники школы по вольной борьбе проведут показательную тренировку, в 13:45 на ринг выйдут бойцы федерации джиу-джитсу.
В 15:00 можно будет понаблюдать за боксёрами школы имени Н.Д. Валова. Затем за спортсменами, занимающихся киокушинкай.
С 16:00 до 19:00 можно будет увидеть тренировки по кикбоксингу, боксу.
В 20:00 стартуют показательные профессиональные поединки по тайскому боксу. Спортсмены поборются за звание чемпиона Красноярского края по муай-тай.
Также запланирован бой по правилам олдскульного муай-тай.
Сквер Пушкина
В 13:00 стартует интерактивная программа от ведущего.
В 14:00 на сцене выступит солист театра Оперы и балета Алексей Перепрыгин.
В 16:00 будет выступать саксофонист.
В 19:00 запланировано выступление вокалистов «Соло».
На крыльце театра Пушкина будет работать фотозона с ростовыми фотографиями знаменитых спортсменов Красноярска.
На проезжей части напротив сквера Пушкина можно будет поиграть в настольный теннис и напольный кёрлинг, также будет работать площадка армрестлинга.
Площадка перед памятником Поздееву
В 12:00 на сцене выступит бард Алёна Рубанова.
В 12:45 начнётся спортивная программа.
Следующие на сцене выступят танцоры школы Harleen Jockers.
С 13:10 проведут показательные тренировки спортивные школы.
В 16:50 запланирована лекция о принципах ЗОЖ.
В 17:00 выступят чирлидеры.
В 18:00 - коллектив «Звёздный дождь».
В 18:30 покажут показательные тренировки по различным видам спорта.
В переулке Поздеева появится новая лаунж-зона.
Фестивальный квартал
На зелёных полях пройдут матчи по панна футболу, можно будет поиграть в мини-гольф, в мини-волейбол и игровой биатлон. Кроме того, можно будет понаблюдать за мастер-классом по фехтованию.
На площадке по спортивному ориентированию можно будет пройти лабиринт.
Также можно будет увидеть сдать нормы ГТО.
На зелёном газоне на Кирова проведут мастер-классы по изготовлению и запуску воздушных змеев. Федерация фитнеса проведёт занятия по аэробике, будут показательные выступления спортсменов по воркауту, штангистов. Состоится шоу гиревого спорта.
26 ИЮНЯ
С 10:00 до 22:00 на пр. Мира будут работать девять тематических зон: добра, активного образа жизни, креатива, карьеры, музыки, дружбы, просвещения, возможностей.
На площадках пройдут более 20 событий от молодёжных центров, можно будет увидеть творчество молодых артистов и музыкантов Красноярска, поучаствовать в мастер-классах и тренингах. Также желающие посетят образовательные треки и попробуют свои силы на спортивных площадках.
Завершит праздник выступление L'ONE на Театральной площади.
Фото: © Telegram-канал "В центре Мира"