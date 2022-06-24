44-летний мужчина ради денег на спиртное избил пенсионерку в Березовке

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в разбойном нападении на пенсионерку в Березовке.

По официальным данным, в среду, 22 июня, вечером в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на ее мать было совершено нападении. Дочь потерпевшей рассказала, что неизвестный мужчина несколько раз ударил ее по голове и пытался забрать сумку, однако у него это сделать не получилось и он сбежал.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность подозреваемого, которым оказался 44-летний житель села Тасеево. Злоумышленник заявил, что приехал к другу, однако в какой-то момент заблудился и весь день пытался найти адрес товарища, распивая алкоголь. Задержанный признался, что напал на пенсионерку из-за отсутствия денег, которые ему потребовались для покупки спиртного. Отметим, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Он был заключен под стражу.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости