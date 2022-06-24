Более 300 лесных пожарных перебрасывают на север Красноярского края

В Эвенкийском, Енисейском, Кежемском, Богучанском и Туруханском районах установилась аномальная жара, без осадков. Фиксируются грозы, сохраняется высокий класс пожарной опасности и риск возникновения лесных пожаров.

— Учитывая прогнозы синоптиков, усиливать наши формирования на севере мы начали в первой декаде июня. Туда уже доставили более 270 специалистов. В готовности к переброске сейчас ещё более 70 десантников-пожарных и сотрудников наземной службы из южных и центральных подразделений. Часть из них выдвигаются сегодня, — рассказал Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края.

Как сообщает пресс-служба Лесопожарного центра, основную часть лесных пожаров фиксируют в труднодоступных местах. К очагам возгораний пожарных доставляет авиация. На кромке пожаров в основном вручную прокладывают минерализованные полосы, проводят встречный отжиг, разбирают завалы.

Бороться с огнём Лесопожарному центру помогают арендаторы и сотрудники лесничеств. В охране лесов от пожаров задействовано более 500 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляют более 20 воздушных судов.

В пяти муниципалитетах на севере действуют ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор, разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © правительство Красноярского края