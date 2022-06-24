В Красноярском крае пройден пик активности клещей

В Красноярском крае зафиксирован прохождение пика активности клещей. Все меньше случаев присасывания опасных насекомых регистрируют медики.

Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по краю в своем Telegram-канале Дмитрий Горяев в пятницу, 24 июня, в регионе по-прежнему сохраняется эпидемиологическое неблагополучие по клещевым инфекциям.

Так, например, на минувшей неделе в крае было зарегистрировано 1007 случаев присасывания клещей.

На данный момент максимальное количество клещей было выявлено в лесостепной западной группе районов – 123 экз./км (д. Заталовка, Ачинский р-н), в низкогорной лесной зоне (д. Линево, Шарыповский район) – 32,5 экз./км, в степной Минусинской котловине (с. Тигрицкое) – 32 экз./км.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости