Водитель автобуса помог инспекторам ДПС задержать пьяного лихача в Красноярске

В Красноярске водитель маршрутного автобуса оказал помощь инспекторам ГИБДД в поимке пьяного водителя.

Как рассказали в ГИБДД по краю, все началось с того, что в утреннее время в Черемушках автоинспекторы заметили автомобиль Toyota Caldina, водитель которого показался пьяным. Автомобилист решил не останавливаться по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. В результате пьяный водитель иномарки множество раз нарушил ПДД, пытаясь оторваться от дорожных полицейских.

В какой-то момент дорогу лихачу преградил водитель маршрутку, который увидел погоню в зеркало заднего вида. Как показал алкотестер, 36-летний автовладелец был пьян - 1,17 мг/л (примерно в 7 раз выше допустимого порога). Добавим, что злоумышленнику предстоит выплатить штрафов на 46 тыс рублей. Также его лишат водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости