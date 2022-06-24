24 июня
Красноярск
погода +18 °C
53.36
 
€ 55.99
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Водитель автобуса помог инспекторам ДПС задержать пьяного лихача в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
09:24 24 Июня 2022
гибдд, водитель, красноярск
версия для печати Ico_print

В Красноярске водитель маршрутного автобуса оказал помощь инспекторам ГИБДД в поимке пьяного водителя.

Как рассказали в ГИБДД по краю, все началось с того, что в утреннее время в Черемушках автоинспекторы заметили автомобиль Toyota Caldina, водитель которого показался пьяным. Автомобилист решил не останавливаться по требованию инспекторов ДПС и попытался скрыться. В результате пьяный водитель иномарки множество раз нарушил ПДД, пытаясь оторваться от дорожных полицейских.

В какой-то момент дорогу лихачу преградил водитель маршрутку, который увидел погоню в зеркало заднего вида. Как показал алкотестер, 36-летний автовладелец был пьян - 1,17 мг/л (примерно в 7 раз выше допустимого порога). Добавим, что злоумышленнику предстоит выплатить штрафов на 46 тыс рублей. Также его лишат водительских прав на срок от 1,5 до двух лет.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске ожидаются дождливые выходные

В Красноярске ожидаются дождливые выходные

24 Июня 2022 г.
26 июня прогнозируют ливень
Новости Красноярска: В Красноярске директора школы №32 уволят после скандала

В Красноярске директора школы №32 уволят после скандала

24 Июня 2022 г.
Такое решение было принято после проверки
Новости Красноярска: Красноярскому амурскому тигру привезли невесту

Красноярскому амурскому тигру привезли невесту

24 Июня 2022 г.
Месяц тигрица проходила карантин
Новости Красноярска: Футболист Валерий Кичин продлил контракт с красноярским «Енисеем»

Футболист Валерий Кичин продлил контракт с красноярским «Енисеем»

24 Июня 2022 г.
Кичин играет на позиции центрального защитника
Новости Красноярска: В частном секторе Красноярске «ликвидируют» мульды

В частном секторе Красноярске «ликвидируют» мульды

24 Июня 2022 г.
Вместо них должны появиться площадки для сбора ТКО
Новости Красноярска: 14-летний подросток утонул в Енисее на севере Красноярского края

14-летний подросток утонул в Енисее на севере Красноярского края

24 Июня 2022 г.
Несовершеннолетний купался в запрещенном месте
Новости компаний
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на о. Татышев открылась торговая лавка продукции ГУФСИН

В Красноярске на о. Татышев открылась торговая лавка продукции ГУФСИН

22 Июня 2022 г.
Покупателям предлагаются блинчики и газированная вода
Новости Красноярска: По факту повторной драки на рынке в центре Красноярска возбуждено уголовное дело

По факту повторной драки на рынке в центре Красноярска возбуждено уголовное дело

19 Июня 2022 г.
Все задиры задержаны на 48 часов до суда
Новости Красноярска: Полиция выясняет обстоятельства пропажи 2-летнего мальчика в Красноярске

Полиция выясняет обстоятельства пропажи 2-летнего мальчика в Красноярске

22 Июня 2022 г.
Ребенок уже нашелся и находится с матерью
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru