Министр МЧС России Александр Куренков прилетел с визитом в Красноярск

В Красноярск в четверг, 23 июня, с рабочим визитом прилетел министр МЧС РФ Александр Куренков. Как заявили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, глава ведомства уже ознакомился с работой Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС.

По официальной информации, на вооружении центра находится 17 ед. авиатехники, в том числе самолеты-амфибии Бе-200 и вертолеты Ми-8.

Также министр планирует провести координационное совещание о готовности сил и средств системы РСЧС Красноярского края к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, Александр Куренков отправится в Железногорск, чтобы посетить выпускной Сибирской пожарно-спасательной академии. Добавим, что Александр Куренков с рабочим визитом уже посетил Якутию и Иркутскую область.

Фото: t.me/mchskrsk