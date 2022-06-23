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На подъезде к Минусинску завершили ремонт дороги

Главная Общество
Красноярск
14:14 23 Июня 2022
общество, в красноярском крае, ремонт, дорога
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Около двух месяцев понадобилось, чтобы восстановить асфальтобетонное покрытие на подъезде к Минусинску (съезде с федеральной трассы Р-257) протяжённостью в два километра, сообщают в правительстве Красноярского края.

Комплексный ремонт дороги здесь не проводился более 12 лет. На участке восстановили покрытие и водоотвод. Кроме этого, отремонтировали примыкания и освещение, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку. На площадках и заездных карманах остановок уложили свежий асфальт, заменили бордюрный камень, обустроили тротуары с металлическим ограждением. На остановках установили новые павильоны, скамейки и урны. Над пешеходным переходом продублировали знаки.

Оценили качество перед сдачей в эксплуатацию местные представители общественного контроля.

Завершился ремонт и на автодороге Минусинск – Большая Ничка – Жерлык. С 41 по 42 км через с. Колмаково восстановили асфальт и обочины, обустроили новые автобусные остановки, освещение, безопасный пешеходных переход. С 42 по 52 км восстановили щебёночное покрытие.

Заканчивают работу и на маршруте от ж/д станции Минусинск к городу. В прошлом сезоне здесь отремонтировали первую половину дороги. До конца месяца специалисты сдадут в эксплуатацию участок с 5 по 11 километр.

Пригородные маршруты отремонтируют перед юбилеем города в следующем году, на северном обходе.

Фото: © пресс-служба КрУДора

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