Александр Усс настаивает на строительстве ж/д ветки от аэропорта до Красноярска

Губернатор Красноярского края Александр Усс выступил на заседании рабочей группы комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Транспорт», главной темой обсуждения которого стало развитие авиационных перевозок и региональных аэропортов Сибири.

Александр Усс сообщил, что на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка будет создан международный транспортно-логистический и производственный хаб с экономической зоной, сообщается на сайте регионального правительства.

Кроме этого, проект предусматривает реконструкцию перронов и запуск системы централизованной заправки самолётов. Это позволит сократить время обслуживания воздушных судов.

— Развитие Международного аэропорта Красноярск как мультимодального транспортного хаба — важнейший приоритет для нас. Сейчас в аэропорту идёт строительство современного грузового терминала. Кроме этого, идёт первый этап реконструкции перрона. На подходе ремонт взлётно-посадочной полосы. Для нас крайне важно строительство ж/д ветки от аэропорта до города Красноярска. Рассчитываем на федеральную поддержку, — сказал Александр Усс.

Глава региона подчеркнул, несмотря на все вызовы, в этом году проект авиаузла в Красноярске продолжает развиваться. Субсидирование из краевого бюджета увеличивается, полётная программа авиаперевозчика расширяется.

Фото: © Александр Черных