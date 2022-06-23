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В Красноярске метро появится в 2026 году

Главная Общество
Красноярск
12:13 23 Июня 2022
общество, красноярск, метро, строительство
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Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин в отчёте перед депутатами Законодательного собрания заявил, что первую ветку метро в Красноярске запустят в 2026 году.

По его словам, ветка будет функционировать в виде скоростного подземно-надземного метротрама, на который Москва выделит инфраструктурный кредит в 89 млрд рублей.

К тому времени появится и новая линия трамвая через Октябрьский мост до Солнечного. Кстати, первая линия метро будет увязана в единую систему с этой трамвайной веткой, с городской электричкой и с маршрутками.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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