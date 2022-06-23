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Бесплатные занятия по плаванию, бегу и спортивной ходьбе будут проводить в Красноярском крае

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Красноярск
12:00 23 Июня 2022
общество, в красноярском крае, плавание, спорт, правительство
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Красноярский край стал одним из российских регионов, присоединившихся к федеральному проекту «Мы! За! Спорт» физкультурно-спортивного общества «Спартак». В региональном правительстве рассказали, что создатели проекта хотят, чтобы к занятиям физкультурой приобщалось множество жителей различных регионов, учитывая доступность к тренировкам и различным испытаниям.

Данный проект будет реализован более чем в 40 субъектах России, включая Красноярский край. Отметим, что проект будет поддержан Минспорта РФ в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

На занятиях красноярцев научат правильно плавать, бегать, спортивной ходьбе и велосипедному спорту. Участвовать в тренировках может любой красноярец старше 18 лет или трудовой коллектив. Для участия каждый желающий должен пройти регистрацию следует на сайте проекта мызаспорт.рф или скачать бесплатное приложение на свой мобильный. Затем необходимо выбрать свой регион, площадку и время тренировок. Занятия начнутся в августе этого года. Добавим, что организаторы планируют привлечь к занятиям спортом более 15 тысяч жителей России.

Фото: пресс-служба Министерства спота Красноярского края

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