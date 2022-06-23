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3 года колонии получил житель Красноярска за кражу 30 кг сыра и 54 палок колбасы

Главная Общество
Красноярск
11:15 23 Июня 2022
кража, продукты, преступление, красноярск, полиция
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В Красноярске 41-летний местный житель попал в тюрьму за кражу почти 30 кг сыра, 54 палок сырокопченой колбасы и 28 бутылок крепкого алкоголя.

Как сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю, обвиняемый на протяжении трех дней приходил в один из магазинов, который расположен в Центральном районе. В супермаркете красноярец убирал продукты и спиртосодержащие напитки в пакет, а потом покидал торговый зал, избегая кассиров.

По официальным подсчетам, незаконными действиями жителя Красноярска магазину был нанесен ущерб на сумму около 25 тыс рублей.

В результате суд приговорил обвиняемого к трем годам исправительной колонии строгого режима.

Фото: Андрей Старостин/РИА Новости

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