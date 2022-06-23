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Депутат Госдумы считает необходимым газифицировать Сибирь

Главная Общество
Красноярск
10:40 23 Июня 2022
общество, красноярск, сибирь, россия, газ, экология
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Депутат Государственной думы от Красноярского края Александр Дроздов выступил с предложением о необходимости создания госпрограммы полной газификации России. Газ, по его мнению, должен стать источником энергии не только в частных домовладениях, необходимо создавать магистральные сети газификации для промышленных нужд, ведь это становится основным условием сохранения конкурентоспособности российских товаров на внешних рынках.

Прежде всего, считаю целесообразным сделать акцент работы на газификации промышленных регионов Восточной Сибири, — подчеркнул Александр Дроздов.

Решение поставлять газ — экологичное топливо российским людям — самое очевидное. Соответствующее поручение весной дал президент России:

Расширить программу газификации российских регионов» и «предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири».

Президент продолжает намеченный курс на переориентацию отечественной экономики на внутренний рынок с последующим выходом в Азию, — пишет Александр Дроздов в одном из своих сообщений в соцсети.

Выход в Азию — это газопровод «Сила Сибири — 2». О проектировании стало известно в сентябре 2020 года. Газопровод будет доставлять голубое топливо через Монголию в Китай, немалая часть трубопровода пройдёт через российские регионы. Жители ждут, что будет реализован план по строительству отрезка Кемерово — Красноярск — Тайшет — Иркутск.

Отметим, что на карте, размещённой на официальном сайте «Газпрома» пунктиром указаны перспективные газопроводы — одна из таких ниток проходит через Красноярск. Председатель комитета краевого заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Алексей Кулеш на эту тему настроен довольно скептически.

— Я поддерживаю идею газификации Красноярского края, но считаю, что перспектив на ближайшее будущее у нас не много, — считает он. — Главная проблема — переоборудование угольных теплоисточников на газ, что может привести к удорожанию гигокалории тепла. Естественно, это не понравится потребителям.

Поэтому-то депутат Госдумы Александр Дроздов и предлагает создать госпрограмму газификации, в которой будут учитываться и такие моменты.

— Частные домовладения Омска, Красноярска, Новокузнецка и Читы, которые отапливаются углём, будут переведены на альтернативные виды топлива, — написала 5 мая в своём Telegram-канале российский вице-премьер Виктория Абрамченко.

На эти цели правительство выделит из федерального бюджета почти 13 миллиардов рублей.

То есть опыт перехода на более экологичные источники тепла в Сибири уже нарабатывается.

По словам Абрамченко, часть расходов на оборудование и оплату ресурса жителям компенсируют. Возможно, если будет проявлена политическая воля, которую оформят в соответствующую госпрограмму, переход Красноярска на экологичное топливо тоже может пройти безболезненно для бюджета жителей и представителей бизнеса.

Перевод частных домовладений в сибирских городах на альтернативные источники топлива должен стать промежуточным шагом к газификации региона, — считает Александр Дроздов. — Магистральный трубопровод обязательно должен дотянуться до Красноярска.

Вы спросите, как довести ресурс до частных домов? Очень просто. Можно будет использовать опыт программы, которая уже реализуется во многих регионах. В газифицированных поселениях топливопроводы протягивают до самой границы домовладения, то есть хозяину необходимо лишь довести трубу до котла. Конечно, придётся приобретать оборудование, но траты окупятся.

К примеру, в Томской области переход на экологичное топливо идёт поэтапно с 2012 года. На данный момент почти половина жилого фонда отапливается газом. В итоге воздух становится чище, а область привлекательнее для туристов. Некоторые даже из-за экологии хотят остаться там жить.

В Барнауле же, недалеко от высоток стоят компактные газовые котельные, которые практически не дымят. Они обеспечивают теплом и горячей водой целые микрорайоны.

Не надо быть экологом, чтобы оценить преимущества газа в сравнении с углём, — отмечает Павел Гудовский. — Житель любого частного дома расскажет и о саже, и об угольной пыли — это то, что попадает в атмосферу, то, чем мы дышим. Газ же выделяет менее опасные загрязняющие вещества.

По словам председателя палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края, технических решений, позволяющих перевести отопление Красноярска на газ, достаточно и текущий момент — самый подходящий для старта!

Фото: © Дмитрий Шабалин

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