Депутат Госдумы считает необходимым газифицировать Сибирь

Депутат Государственной думы от Красноярского края Александр Дроздов выступил с предложением о необходимости создания госпрограммы полной газификации России. Газ, по его мнению, должен стать источником энергии не только в частных домовладениях, необходимо создавать магистральные сети газификации для промышленных нужд, ведь это становится основным условием сохранения конкурентоспособности российских товаров на внешних рынках.

— Прежде всего, считаю целесообразным сделать акцент работы на газификации промышленных регионов Восточной Сибири, — подчеркнул Александр Дроздов.

Решение поставлять газ — экологичное топливо российским людям — самое очевидное. Соответствующее поручение весной дал президент России:

— Расширить программу газификации российских регионов» и «предусмотреть строительство новых нефте- и газопроводов с месторождений Западной и Восточной Сибири».

— Президент продолжает намеченный курс на переориентацию отечественной экономики на внутренний рынок с последующим выходом в Азию, — пишет Александр Дроздов в одном из своих сообщений в соцсети.

Выход в Азию — это газопровод «Сила Сибири — 2». О проектировании стало известно в сентябре 2020 года. Газопровод будет доставлять голубое топливо через Монголию в Китай, немалая часть трубопровода пройдёт через российские регионы. Жители ждут, что будет реализован план по строительству отрезка Кемерово — Красноярск — Тайшет — Иркутск.

Отметим, что на карте, размещённой на официальном сайте «Газпрома» пунктиром указаны перспективные газопроводы — одна из таких ниток проходит через Красноярск. Председатель комитета краевого заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Алексей Кулеш на эту тему настроен довольно скептически.

— Я поддерживаю идею газификации Красноярского края, но считаю, что перспектив на ближайшее будущее у нас не много, — считает он. — Главная проблема — переоборудование угольных теплоисточников на газ, что может привести к удорожанию гигокалории тепла. Естественно, это не понравится потребителям.

Поэтому-то депутат Госдумы Александр Дроздов и предлагает создать госпрограмму газификации, в которой будут учитываться и такие моменты.

— Частные домовладения Омска, Красноярска, Новокузнецка и Читы, которые отапливаются углём, будут переведены на альтернативные виды топлива, — написала 5 мая в своём Telegram-канале российский вице-премьер Виктория Абрамченко.

На эти цели правительство выделит из федерального бюджета почти 13 миллиардов рублей.

То есть опыт перехода на более экологичные источники тепла в Сибири уже нарабатывается.

По словам Абрамченко, часть расходов на оборудование и оплату ресурса жителям компенсируют. Возможно, если будет проявлена политическая воля, которую оформят в соответствующую госпрограмму, переход Красноярска на экологичное топливо тоже может пройти безболезненно для бюджета жителей и представителей бизнеса.

— Перевод частных домовладений в сибирских городах на альтернативные источники топлива должен стать промежуточным шагом к газификации региона, — считает Александр Дроздов. — Магистральный трубопровод обязательно должен дотянуться до Красноярска.

Вы спросите, как довести ресурс до частных домов? Очень просто. Можно будет использовать опыт программы, которая уже реализуется во многих регионах. В газифицированных поселениях топливопроводы протягивают до самой границы домовладения, то есть хозяину необходимо лишь довести трубу до котла. Конечно, придётся приобретать оборудование, но траты окупятся.

К примеру, в Томской области переход на экологичное топливо идёт поэтапно с 2012 года. На данный момент почти половина жилого фонда отапливается газом. В итоге воздух становится чище, а область привлекательнее для туристов. Некоторые даже из-за экологии хотят остаться там жить.

В Барнауле же, недалеко от высоток стоят компактные газовые котельные, которые практически не дымят. Они обеспечивают теплом и горячей водой целые микрорайоны.

— Не надо быть экологом, чтобы оценить преимущества газа в сравнении с углём, — отмечает Павел Гудовский. — Житель любого частного дома расскажет и о саже, и об угольной пыли — это то, что попадает в атмосферу, то, чем мы дышим. Газ же выделяет менее опасные загрязняющие вещества.

По словам председателя палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края, технических решений, позволяющих перевести отопление Красноярска на газ, достаточно и текущий момент — самый подходящий для старта!

Фото: © Дмитрий Шабалин