Два жителя Ачинского района отравились насмерть угарным газом

ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит проверку по факту отравления сожителей угарным газом в Ачинском районе.

22 июня в следственные органы сообщили о том, что в погребе, который расположен в помещении сарая на территории дома по ул. Шевченко пос. Ключи обнаружены тела 51-летнего мужчины и его 65-летней сожительницы с признаками отравления угарным газом.

Сожители, чтобы просушить погреб, подожгли в нём опилки и старый веник. В результате они получили смертельное отравление угарным газом. Погибших обнаружил сын женщины.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти, назначены и проводятся судебные экспертизы.

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