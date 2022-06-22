В Красноярском крае в лесу найден труп женщины, обвинившей мужа в педофилии

Жительницу Красноярского края, обвинявшую мужа в домогательствах к ребёнку, нашли мёртвой в лесу Северо-Енисейского района, сообщает NGS24.ru. Внешних признаков смерти на теле женщины нет.

Ранее она обвиняла своего супруга в домогательствах к дочери. Мужчина дал признательные показания, но позже отказался от них, но его всё равно заключили под стражу.

По информации Telegram-канала Kras Mash, женщина оставила предсмертную записку для матери супруга, написав, что не может так дальше жить. Мужчину не выпустили из изолятора, хоть погибшая и призналась, что оклеветала его.

Пока точная причина смерти неизвестна. Отметим, что женщина страдала хроническим неврологическим заболеванием.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников