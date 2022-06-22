«Горячая линия» для погорельцев заработала в Красноярском крае

Власти Красноярского края запустили в работу единую «горячую линию» для людей, которые пострадали из-за майских пожаров. Как сообщили в Министерстве строительства края, линия начала работать 21 июня по номеру 122.

Для получения консультации по мерам поддержки необходимо нажать на 6 после звонка. Специалисты проконсультируют пострадавших по нескольким вопросам:

О предоставлении соцвыплат на покупку жилья;

О предоставлении единовременной выплаты в связи с утратой дома;

Об обеспечении жильем путем строительства.

Добавим, что погорельцы также могут позвонить по данному номеру и рассказать о проблемах с органами местного самоуправления.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости